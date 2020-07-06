«Интернет продлевает жизнь!»: старики высказались об опыте пользования Сетью

В результате благотворительной акции в ряд российских домов престарелых были доставлены ноутбуки для общения пенсионеров друг с другом.

Социальная сеть «Одноклассники» отчиталась о своем благотворительном марафоне в поддержку фонда «Старость в радость». 29 мая этого года на сайте был проведен онлайн-концерт, в котором приняли участие Николай Басков, Валерий Меладзе, Виктория Дайнеко, Алексей Воробьев, группа «Фабрика» и другие исполнители. Во время шоу зрители могли отправить организаторам деньги, которые пошли на закупку компьютеров для одиноких пенсионеров.

В результате было закуплено несколько ноутбуков, с помощью которых старики расширили свой круг общения и легче провели самоизоляцию. После этого опыта они поделились с «Одноклассниками» неожиданными комментариями, которые были собраны в одно видео.

«Я хочу сказать, что интернет продлевает жизнь! Когда ты один в изоляции, тебе не хватает общения. А когда интернет — туда позвонил, сюда позвонил и разговариваешь не по пять минут, а полтора часа», — восхищается Раиса Мухлынина из Таганрогского дома-интерната для пенсионеров. «Первое, что я включаю, это новости. По Воронежу, по миру, по России. Когда уже все прочитаю, перехожу к более интересным статьям: что там на дне Марианской впадины, какие жены у Ивана Грозного были. Ну, то есть, это винегрет. Смотришь то, что тебя интересует, чему в школе и институте не доучили», — делится впечатлениями Константин Дальников из «Пансионата «Кашарский» Воронежской области.

Это была только первая партия ноутбуков, за ней последует вторая. Как, оказывается, просто сделать пожилых людей счастливее, благодаря современным технологиям, которые молодые считают повседневной обыденностью.