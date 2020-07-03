«Пять состояний души города»: участник Little Big рассказал, где надо побывать в Санкт-Петербурге

Собираетесь посетить Санкт-Петербург, но не знаете, как лучше всего прочувствовать этот город? На помощь пришел участник популярной группы Little Big, фронтмен группы Jane Air и коренной петербуржец Антон Лиссов. Он составил свой топ-5 мест северной столицы, которые позволят насладиться ей в полном объеме.
«Ох, как часто меня спрашивают, куда в первую очередь идти в Питере. И это самый сложный вопрос. Какие пять страниц прочитать в Анне Карениной? Как тут можно ответить? Но мы должны попытаться, — написал музыкант в Instagram. — Это будут не места. Это будут пять состояний души города Санкт-Петербурга».
- Зима. Ночь. Дворцовка
Певец считает, что нужно обязательно увидеть ночной снегопад на Дворцовой площади. В этот момент там бывает очень тихо и сказочно, а раньше еще атмосферу украшал играющий после полуночи саксофонист.
- Лето. Дождь. Петергоф
Лиссов посоветовал обязательно добраться до парка на ракете от Эрмитажа. Во время прогулки вы сможете укрыться от дождя под кронами деревьев, и туристов вокруг будет не так много. В такое момент можно поймать приятное меланхоличное настроение, наблюдая, как вода встречается с водой.
- Осень в Павловске
Ехать туда стоит на обычной электричке с Витебского вокзала, а заодно насладиться красотой этой станции. А в самом в Павловском парке можно ослепнуть от буйства осенних красок.
- Смольный. Лето. Ночь. Велосипеды
Музыкант предлагает прокатиться вдоль опустевших правительственных зданий, отдохнуть на скамейке в парке перед Институтом благородных девиц, потом через дворы выйти к мосту Петра Великого и посмотреть на его шикарную подсветку (развод происходит в 2 часа ночи). Лиссов вести себя тихо, так как в этих местах постоянно бдит полиция.
- Вино на Марсовом поле
Певец напоминает об осторожности и советует маскировать алкоголь. Но посиделки на пледах и наблюдение за небом того стоят. Главное — не оставлять после себя мусор.