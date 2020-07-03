«Пять состояний души города»: участник Little Big рассказал, где надо побывать в Санкт-Петербурге

Собираетесь посетить Санкт-Петербург, но не знаете, как лучше всего прочувствовать этот город? На помощь пришел участник популярной группы Little Big, фронтмен группы Jane Air и коренной петербуржец Антон Лиссов. Он составил свой топ-5 мест северной столицы, которые позволят насладиться ей в полном объеме.

«Ох, как часто меня спрашивают, куда в первую очередь идти в Питере. И это самый сложный вопрос. Какие пять страниц прочитать в Анне Карениной? Как тут можно ответить? Но мы должны попытаться, — написал музыкант в Instagram. — Это будут не места. Это будут пять состояний души города Санкт-Петербурга».

Зима. Ночь. Дворцовка

Певец считает, что нужно обязательно увидеть ночной снегопад на Дворцовой площади. В этот момент там бывает очень тихо и сказочно, а раньше еще атмосферу украшал играющий после полуночи саксофонист.

Лето. Дождь. Петергоф

Лиссов посоветовал обязательно добраться до парка на ракете от Эрмитажа. Во время прогулки вы сможете укрыться от дождя под кронами деревьев, и туристов вокруг будет не так много. В такое момент можно поймать приятное меланхоличное настроение, наблюдая, как вода встречается с водой.

Осень в Павловске

Ехать туда стоит на обычной электричке с Витебского вокзала, а заодно насладиться красотой этой станции. А в самом в Павловском парке можно ослепнуть от буйства осенних красок.

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Смольный. Лето. Ночь. Велосипеды

Музыкант предлагает прокатиться вдоль опустевших правительственных зданий, отдохнуть на скамейке в парке перед Институтом благородных девиц, потом через дворы выйти к мосту Петра Великого и посмотреть на его шикарную подсветку (развод происходит в 2 часа ночи). Лиссов вести себя тихо, так как в этих местах постоянно бдит полиция.

Вино на Марсовом поле

Певец напоминает об осторожности и советует маскировать алкоголь. Но посиделки на пледах и наблюдение за небом того стоят. Главное — не оставлять после себя мусор.