Эко-блогер поделился лайфхаком, как вынести 1000 литров мусора с места отдыха

Активист по прозвищу Чистомэн приобщает своих соседей к бережному отношению к природе.

Экологический активист из Челябинска под ником Чистомэн на днях устроил очередную акцию и убрал парковую территорию в радиусе 300 метров. Мужчина работал четыре часа, и в итоге собрал 11 мешков (около тысячи литров) мусора. После этого перед ним встал вопрос: как выбросить все это, если ближайший контейнер находится аж в километре, а сам «супергерой» уже устал?

В данном случае активист воспользовался лайфхаком, который подсмотрел у своего единомышленника из Санкт-Петербурга Гриб Грибыча.

«Распечатываем листовки с просьбами захватить с собой и вынести из парка хотя бы один пакет и крепим на мешки. Так как место популярное и посещаемое, а просьба вполне адекватная, посетители охотно приобщаются к этой затее», — пишет Чистомэн.

Так, он в очередной раз приобщил жителей Челябинска к заботе об окружающей среде.