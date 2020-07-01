Спасение от жары по-королевски: какими лайфхаками пользуется Елизавета II

Лето окончательно вступило в свои права, время спасаться от жары. На днях британский таблоид The Sun, опубликовал статью о том, как это делает королева Елизавета II. 94-летняя женщина не только выглядит очень бойкой в свои годы, но и стоически переносит палящее солнце. И вот какие в у нее секреты.

Королева мало отличается от своих подданных в вопросе охлаждения и пользуется привычным всем вентилятором. Правда, не простым. В ее дворце стоит модель Dyson стоимостью в 550 фунтов стерлингов.

Шляпки Елизаветы II давно стали притчей во языцех, но в жару она специально надевает светлые головные уборы с широкими полями, чтобы лучше защищали от солнца. Они же берегут глаза королевы, так как официальных мероприятиях она не может надевать темные очки.

Монаршая особа каждый день пьет джин и дюбонне, добавляя в напитки лед, если жарко. Он у дамы особенный — в виде шариков, а не кубиков, — чтобы не звенел в бокале. Еще один элегантный способ остудить себя.

Также отмечается, что Елизавета II носит только легкие и натуральные ткани. При этом она никогда не выходит в свет без рукавов. Еще один ее лайфхак против жары — белые перчатки, которые могут показаться нелогичными посреди лета. Но аксессуар королевы сделан из хлопка, который помогает держать ее руки в прохладе.

Кроме того, он оказывается очень полезен, когда в летний день приходится пожимать липкие ладони на официальных встречах. Добавим, что помощники венценосной особы всегда носят с собой запасную пару, если перчатки королевы вдруг испачкаются.