Саша Барон Коэн ворвался на консервативный митинг и спел про «уханьский грипп»

Британский актер Саша Барон Коэн устроил очередной громкий пранк в Америке. Как сообщает издание Variety, 27 июня звезда фильмов «Борат», «Бруно» и «Диктатор» заявился на митинг консерваторов в Вашингтоне и пробрался на сцену. Оттуда он начал исполнять скабрезную песенку о бывшем президенте Обаме, Хиллари Клинтон и «уханьском гриппе».

Выходку актера засняло множество очевидцев. На роликах видно, что Коэн оделся, как карикатурный провинциальный фермер и пародировал этот образ. Также он привел с собой охранников, которые не дали организаторам мероприятия вышвырнуть его со сцены или выключить микрофон.

В своей песне актер назвал коронавирус либеральным обманом и призывал вколоть его демократическим лидерам. Далее пошли строчки о том, что их нужно «рубить, как саудовцы». Интересно, что многие зрители поддержали оратора и хлопали ему.

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Нужно отметить, что Коэн сделал себе имя подобными пранками, то есть провокациями в реальном мире, а не на съемочной площадке. Одна часть из них снималась для телешоу, которые он вел, вторая — для его комедийных фильмов. Западная пресса предполагает, что нынешняя выходка станет частью его политико-сатирического телесериала «Кто есть Америка?»