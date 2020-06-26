Создатели «Мачо и ботана» выпустят сериал, где каждый эпизод будет снят в отдельном жанре

Сервис Apple TV+ заказал съемку комедийного сериала из восьми эпизодов под названием Afterparty. Как сообщает издание Deadline, проектом займутся шоураннеры Фил Лорд и Кристофер Миллер.

В центре сюжета будет вечер встречи выпускников, на котором произойдет убийство. Зрителям будет предложено раскрыть тайну преступления, а для этого у них будет восемь персонажей картины, каждый из которых расскажет свою версию произошедшего. Для этого шоу возьмет на вооружение специальный формат: каждому герою будет посвящена своя серия, которая будет отличаться не только его точкой зрения, но и уникальным визуальным наполнением, и даже собственным жанром повествования, отражающим личность персонажа.

Добавим, что парочка продюсеров, работающих над проектом, познакомилась еще в колледже, и с тех пор их дуэт выпустил немало громких картин. В их послужном списке мультфильмы «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек», «Лего. Фильм», «Человек-паук: Через вселенные», ситком «Как я встретил вашу маму» и две части комедии «Мачо и ботан».