«Некрасиво, конечно»: Лолита поделилась коммунальным лайфхаком

Певицу расстроило очередное повышение тарифов на ЖКХ. В соцсети она устроила разъяснительную работу для своих подписчиков.

23 июня певица Лолита поделилась со своими поклонниками в Instagram видео, в котором рассказала, что в этот день испортило ее прекрасное настроение. 56-летняя звезда получила письмо на почту от московских энергетиков — в нем сообщалось, что с 30 июня тарифы на свет снова увеличиваются. В конце ролика артистка выругалась по этому поводу, но в подписи к посту отметила, что ей придется совершить небольшую хитрость.

«До 30 июня нужно сдать показания счетчиков. Я подумала, припишу себе пару киловатт по старому тарифу. Некрасиво, конечно, но повышение на бензин, продукты и прочее, заставляют мозг быть изворотливым», — иронизирует певица.

Фанаты Лолиты принялись обсуждать в комментариях свою «коммуналку». Некоторые из них поблагодарили звезду за полезный лайфхак и отметили, что взяли его себе на заметку.

Напомним, что незадолго до этого Лолита Милявская поделилась рецептом соленых огурцов от своей бабушки.