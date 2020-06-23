Ученые нашли новый способ поиска внеземных цивилизаций

NASA выделило грант на изучение и систематизацию техносигнатур, которые можно заметить на других планетах.

Человечество уже много лет озадачено вопросом, как найти другие разумные цивилизации в космосе. За последние десятилетия астрономы обнаружили сотни планет, похожих на Землю, которые кружат вокруг звезд, похожих на Солнце. Но есть ли на них жизнь — остается загадкой. Ученые ищут на далеких планетах так называемые биосигнатуры или следы присутствия жизни. Но, кажется, у землян появился способ, который несколько упростит задачу.

Как сообщает сайт Phys.org, недавно NASA выдало грант профессору физики и астрономии Адаму Фрэнку из университета Рочестера. Ученый предлагает искать в космосе не био-, а техносигнатуры, то есть признаки существования технологий, прошлых или нынешних. По его рассуждениям, создавая свою цивилизацию, инопланетяне должны руководствоваться теми же принципами физики и химии, что и мы, а значит, их технологии должны быть построены на выработке энергии.

Первое, что команда ученых отнесет к техносигнатурам, — это солнечные батареи, как самый логичный способ получение энергии, и загрязняющие вещества, как продукты жизнедеятельности любой цивилизации. Информация, которую систематизируют ученые, будет собрана в онлайн-библиотеке, и все астрофизики нашей планеты смогут использовать ее в качестве сравнительного инструмента при сборе данных.

«Наша задача указать, что в этой длине волн можно увидеть определенные типы загрязняющих веществ, а в другой — солнечный свет, отраженный от солнечных батарей. Таким образом, астрономы, наблюдающие за далекой экзопланетой, будут знать, где и что искать, если их интересуют техносигнатуры», — говорит Фрэнк.

Издание отмечает, что это первый грант NASA, связанный не с радиотехнической отраслью, а с поиском внеземного разума.