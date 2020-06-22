В свой день рождения Виктор Цой появился на стенах Москвы и Питера, но не в виде граффити

21 июня в Москве и в Петербурге отметили день рождения легендарного музыканта Виктора Цоя, которому в этом году могло исполниться 58 лет, если бы не роковая авария.

Примечательно, что в этот день портреты и цитаты из песен звезды появились на стенах зданий в двух столицах, однако речь идет не о граффити. Память рокера почти без порчи общественного имущества.

В Москве, например, строчки из песен Цоя крупно сияли на медиафасадах зданий. В этом поспособствовал оператор наружной рекламы, компания Sunlight Outdoor.

В Петербурге изображение музыканта «прогулялось» по стенам у мест, связанных с его жизнью. Проекция засветилась у легендарной «Камчатки», в окрестностях Ленинградского рок-клуба и у дома, где находится последняя квартира Цоя. Эту акцию устроили с помощью портативных проекторов Cinemood.

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Добавим, что 21 июня известный режиссер Алексей Учитель объявил о завершении работы над фильмом «Цой». Главным героем картины станет водитель злополучного автобуса, в который врезался музыкант 15 августа 1990 года.