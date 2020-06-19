«Кем хочешь, тем и будь»: Галустян рассказал о выборе жизненного пути

Сам артист с детства был самостоятельным и пытался пробовать все занятия, что были доступны.

Популярный комик и шоумен Михаил Галустян дал интервью YouTube-каналу Peopletalk TV. Ведущая Лаура Джугелия напомнила 40-летнему артисту, что за свою жизнь он пробовал очень много разных вещей: учился на фельдшера и преподавателя истории, занимался дзюдо и играл на фортепиано, выступал в кукольном театра и так далее.

«Все попробовал. И до сих пор пробую, — признался актер. — Я как раз не сторонник теории, что врач должен быть всю жизнь врачом. Вот ни фига! Кем хочешь, тем и будь».

Его спросили: это было собственное желание, пробовать себя в разных сферах, или же родители водили парня по кружкам? Галустян ответил, что, скорее всего, мать увидела в нем активность и везде подталкивала. Мужчина вспомнил, что в школьных постановках сверстники играли зайчиков, а он — Карабаса-Барабаса и кардинала Ришелье, а это уже солидные роли. Артист всегда любил взяться за сложную работу, но именно из-за личной мотивации, а не когда от него все вокруг этого ждали.

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Михаил добавил, что когда он пошел в школу, у него родился младший брат, и будущий шоумен сразу понял, что теперь ему будет уделяться меньше внимания. Но он не обиделся, а просто решил, что отныне будет самостоятельным парнем. И в 13 лет он уже работал (разгружал фуры, заведовал прокатом гидровелосипедов), получал деньги и был готов жить один. А вот о девочках подросток не думал, вплоть до 20 лет его мысли занимали образование, карьера и становление на ноги.