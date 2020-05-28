Как обезопасить личные данные в сервисе Zoom: советы эксперта

С переходом россиян на удаленную работу во время самоизоляции в Сети появилось в три раза больше вредоносных программ, маскирующихся под видеочаты. Количество сайтов, имитирующих официальные страницы сервисов связи тоже увеличилось. Мошенники хлынули в сферу, которая стала использоваться чаще всего.

Большая нагрузка легла на сервис видеоконференций Zoom, и сразу же пошли жалобы на проблемы с безопасностью и хранением данных этой программы. О том, как защитить важную информацию при использовании данного приложения, рассказала директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, первое — нужно скачивать Zoom только из проверенных источников (App Store, Google Play или официального сайта zoom.us), второе — обязательно защищать свои видеоконференции сложным паролем.

«Не стоит делиться со всеми ссылкой на конференцию или идентификатором персональной конференции (PMI) – зная этот пароль, к конференции могут подключиться посторонние», — цитирует Мясоедова ИА «Прайм».

Также эксперт посоветовал не произносить во время часа и не показывать в камеру важные персональные данные: паспорт, банковские реквизиты, условия получения зарплаты и тому подобное.

Кстати, недавно программа Zoom усилила свою безопасность, однако более надежная защита доступна только пользователям с платной подпиской.