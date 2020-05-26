Американка придумала лайфхак, как отучить маленьких детей от мороженого

Необычный лайфхак для родителей придумала 27-летняя мама из Америки Эрин Бэкман. Будучи TikTok-блогером она показала в социальной сети, что делает дома «фруктовый лед» для своих детей из обычной воды: просто замораживает воду на палочке.

Дело в том, что двое маленьких сыновей девушки обожают фруктовый лед, но пятна от него потом остаются на их одежде, на ковре и на мебели. Однажды она делала кубики льда для коктейлей, и старший сынишка стал умолять дать ему один из них пососать. В тот момент в голове у матери и возникла идея давать детям обычный лед на палочке — когда он будет таять и капать, никаких пятен от него оставаться не будет. При этом дети знают, что мама дает им обычный лед, поэтому никто никого не обманывает.

«Оба моих ребенка говорят, что это вкусно. Кроме того они считают, что все виды настоящего фруктового мороженого на вкус одинаковы, поэтому я думаю, им больше нравится то, что они лижут что-то холодное, а не сам вкус», — цитирует Эрин портал BuzzFeed.

В добавок, по ее словам, такое мороженое не содержит сахара, что является дополнительным плюсом. Хотя девушка не уверена, что в каждой семье можно будет повторить подобный трюк.