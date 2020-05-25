Вокалист Little Big поделился лайфхаком, как сделать жизнь продуктивной

Для начала, по совету Антона Лиссова, нужно научиться ценить каждый свой день.

Неунывающий участник группы Little Big Антон Лиссов поделился с поклонниками в Instagram своим отношением к жизни, которое заставляет его быть продуктивным. Музыкант признался, что его философия строится на том, что жизнь конечна, а значит, нужно радоваться каждому новому дню.

40-летний артист отметил, что такое понимание времени увеличивает ценность каждого дня и повышает рациональность его использования. У данного подхода, по словам Антона, есть ряд плюсов. Первый — хорошее настроение.

«Когда у вас каждый день на вес золота, будете ли вы тратить его на плохое настроение? Нет! Это же качество жизни. Проходить ценнейший день с кислой рожей — верх идиотии, — пишет музыкант. — Будете ли вы его тратить на ссору с любимым человеком? Нет! Я всегда подойду первый, помирюсь, не потому что я размазня, а потому что мне жаль на это тратить время».

Второй плюс — избирательность. Человек сам выбирает места, занятия и людей, с которыми ему приходится взаимодействовать.

«Занимайтесь исключительно любимым делом, а если у вас есть работа для выживания, на которую вам необходимо ходить, чтобы прокормить своих голодных плачущих чумазых детей, — не нойте. Ищите в ситуации положительные моменты и продумывайте план отступления. А вот ходить ежедневно с перекошенной рожей — верх тупизны», — хлестко рассуждает артист.

В конце Лиссов добавил, что если жизнь наполняется негативом из-за работы, то это делает сам человек, а не его начальник.