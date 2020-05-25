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Вокалист Little Big поделился лайфхаком, как сделать жизнь продуктивной

Для начала, по совету Антона Лиссова, нужно научиться ценить каждый свой день.

Вокалист Little Big поделился лайфхаком, как сделать жизнь продуктивной
Антон Лиссов. Фото: архив группы Little Big.

Неунывающий участник группы Little Big Антон Лиссов поделился с поклонниками в Instagram своим отношением к жизни, которое заставляет его быть продуктивным. Музыкант признался, что его философия строится на том, что жизнь конечна, а значит, нужно радоваться каждому новому дню.

40-летний артист отметил, что такое понимание времени увеличивает ценность каждого дня и повышает рациональность его использования. У данного подхода, по словам Антона, есть ряд плюсов. Первый — хорошее настроение.

«Когда у вас каждый день на вес золота, будете ли вы тратить его на плохое настроение? Нет! Это же качество жизни. Проходить ценнейший день с кислой рожей — верх идиотии, — пишет музыкант. — Будете ли вы его тратить на ссору с любимым человеком? Нет! Я всегда подойду первый, помирюсь, не потому что я размазня, а потому что мне жаль на это тратить время».

Второй плюс — избирательность. Человек сам выбирает места, занятия и людей, с которыми ему приходится взаимодействовать.

«Занимайтесь исключительно любимым делом, а если у вас есть работа для выживания, на которую вам необходимо ходить, чтобы прокормить своих голодных плачущих чумазых детей, — не нойте. Ищите в ситуации положительные моменты и продумывайте план отступления. А вот ходить ежедневно с перекошенной рожей — верх тупизны», — хлестко рассуждает артист.

В конце Лиссов добавил, что если жизнь наполняется негативом из-за работы, то это делает сам человек, а не его начальник.

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