Антикризисное решение: «Мону Лизу» могли бы продать за 50 миллиардов евро

Основатель инновационного агентства Fabernovel Стефан Дитенген предложил властям Франции продать легендарное творение Леонардо да Винчи, чтобы вывести страну из экономического кризиса. Так, сокровище Лувра может уйти с молотка за 50 миллиардов евро. Страна потеряет картину, но решит все проблемы вызванные пандемией коронавируса во Франции.

«Сам Леонардо да Винчи оценил бы такой ход», — уверен бизнесмен.

Так же Стефан выдвинул предложение сдавать «Джоконду» в аренду другим странам в обмен на криптовалюту. Ведь кризис в стране только укрепляется, а проблемы растут со скоростью света. Как предприниматель и налогоплательщик бизнесмен выразил беспокойство за весь народ Франции, потому как именно им придется покрывать расходы связанные с пандемией.

«Имеет смысл продать что-то дорогое за максимально возможную цену. Это должно быть то, потеря чего наименьшим образом скажется на нашем будущем», – намекнул Стефан на картину.

Но к сожалению Дитенгена в Лувре не оценили такое предложение, и даже посчитали его оскорбительным.

«Национальные французские коллекции неотъемлемы от государства, то есть продать их невозможно», — подчеркнули и тем самым закрыли тему представители музея, сообщает Independent.

Но если даже предположить, что Франция решиться на такой шаг, то встает вопрос: «Кто же раскошелится на 50 миллиардов евро, чтобы купить «Джоконду» в период мирового кризиса?».