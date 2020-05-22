«Вспомни, какая ты была»: Лопырева дала советы, как высказать претензии своему мужчине

Модель и телеведущая Виктория Лопырева после разговора с подругой написала в Instagram пост о том, как девушке стоит обсуждать со своим мужчиной проблемные вопросы. В определенный момент отношений паре стоит высказать взаимные претензии, но важно выбрать правильную форму этого диалога, считает светская львица.

Далее она привела несколько советов, как стоит провести серьезный разговор.

Во-первых, не нужно припирать мужчину к стенке, скатываясь в образ бабки из сказки «О рыбаке и рыбке», которая только и знала, что заявлять о своих желаниях.

Во-вторых, избегать формулировки: «Ты должен!» Так как никто ничего никому не должен. Можно подобрать куда более эффективные слова для обсуждения насущного вопроса.

«Ясно, что все индивидуально, но просто вспомни, какая ты была, когда он в тебя влюбился: каким взглядом смотрела, с каким интересом слушала, чем хотела порадовать», — дает главный совет Лопырева.

Модель отметила, что, конечно же, для всех этих действий необходимо желание, а если его нет, то и нет смысла тратить время друг на друга. Но суметь заново влюбить в себя мужчину и снова влюбиться самой — это по-настоящему круто. Начать данный процесс ведущая посоветовала с улыбки.

Портал Teleprogramma.pro попросил психолога Анну Завгородневу прокомментировать рассуждения Лопыревой с точки зрения профессионала.

«Вообще формулировка «ты должен» — не самая хорошая. Ее стоит, в принципе, избегать в коммуникации, если речь не идет о должностных инструкциях. Во взаимоотношениях, если вы хотите, чтобы человек что-то сделал для вас или вместе с вами, то элементарно объясните ему, зачем вам это нужно. Это вопрос вашей договоренности, — говорит специалист. — Что касается образа, в который изначально влюбился мужчина, то в этом есть здравое зерно, потому что мы очень часто забываем, с чего все началось и как строились отношения. Конечно, в течение жизни все люди меняются. И большое счастье, когда супруги меняются синхронно, поддерживая друг друга. Но тут важно не столько помнить, какой вы были, когда в вас влюбились, сколько понимать, что в вас является привлекательным на сегодняшний день. Тактика «вспомнить, в какую вас влюбился мужчина» немного отдает стагнацией. Нужно понимать, что в двадцать и в тридцать лет мы — разные люди. И можно меняться, но оставаться привлекательным человеком».

Психолог добавила, что дамы, которые выбрали стратегию произвести впечатление, выйти замуж, а потом расслабиться, в итоге проигрывают. Поэтому лучше всего ничего из себя не изображать, а делать и озвучивать то, что считаете нужным, с самого начала отношений.

Справка Teleprogramma.pro

Анна Завгороднева — психолог со стажем работы 12 лет. Получила высшее образование в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете. Является руководителем собственного психологического центра.