«Помочь одиннадцатиклассникам»: новый «Галилео» хочет стать палочкой-выручалочкой для ЕГЭ

С 25 мая популярная передача канала СТС «Галилео» перезапускается с новым ведущим Владимиром Маркони. Перед премьерой шоумен дал интервью порталу Teleprogramma.pro, в котором рассказал, каким будет новый формат программы.

Мужчина поведал, что обновленное шоу ставит себе задачу реально помогать школьникам сдавать государственные экзамены.

«Хочется, чтобы во время ЕГЭ ребята вспомнили: «Ага, вот в 12-м выпуске «Галилео» содержался ответ на мой вопрос из экзамена». В общем, мы поставили перед собой задачу помочь одиннадцатиклассникам», — поделился Маркони.

Он назвал свою новую программу идеальным сочетанием развлечения и обучения, веселья и науки. Мужчина верит, что юные телезрители и их родители уже соскучились по «Галилео».

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Напомним, передача стартовала на российском ТВ в 2007 году и выходила вплоть до 2017-го с некоторыми перерывами. Все это время ее бессменным ведущим являлся рок-музыкант Александр Пушной. Как стало известно нашему изданию прежний шоумен и руководство программы легко одобрили кандидатуру Маркони на роль нового экспериментатора.

Первый выпуск «Галилео» смотрите на СТС 25 мая, в 14:00.