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Звездный гость

Саша Савельева подсказала Алексею Воробьеву, как отучить пса грызть обувь

Певец испытывает проблемы со своим питомцем Моцартом.

Саша Савельева подсказала Алексею Воробьеву, как отучить пса грызть обувь
Саша Савельева сидит дома с малышом и делится советами. Фото: Global Look Press

Певец Алексей Воробьев, самоизолировавшийся в Лос-Анджелесе, на карантине не скучает, потому что у него есть верный четвероногий друг — корги по кличке Моцарт. И хотя артист очень любит своего миленького питомца, но все же сталкивает со всеми трудностями собачников.

Недавно звездный красавчик пожаловался на то, что песик погрыз практически всю его обувь.

«После карантина придется покупать себе две пары шлепанцев и кроссовок, из-за этого маленького беспощадного зверя. Как отучить его от жрать обувь? Кто-нибудь в курсе?» — спросил артист у поклонников в Instagram.

На помощь ему пришла бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева, которая пристально следит за молодым человеком в социальной сети.

«Прячешь обувь и все. Надеваешь одну пару и тут же, когда приходишь домой, снимаешь и кладешь в шкаф, чтобы не валялась», — ответила певица, добавив, что нужно было сразу начать так делать.

Другие поклонники тоже посоветовали Воробьеву прятать обувь и подкладывать питомцу больше собачьих игрушек. Люди пишут, что Моцарт еще молод. Когда станет старше — это пройдет.

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