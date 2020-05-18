Трое испанцев прославились на весь мир, сочиняя песни про самоизоляцию

Трое испанских музыкантов из Барселоны сумели использовать повсеместный карантин как трамплин к славе. История успеха коллектива Stay Homas облетела соцсети. Артисты заключили контракт с компанией Sony, их лица стали даже узнавать на улице.

Началось все с того, трубач Клаус Строинк, тромбонист Гийем Болто и басист Рэй Бенет взяли акустические гитары, перкуссионные инструменты и просто решили скрасить самоизоляцию своим соседям. Они выходили на террасу своей квартиры и записывали для Instagram веселые песенки о домоседстве и мытье рук. Увидев, что их ролики стали набирать внушительные просмотры, молодые люди быстро оформили это дело в группу (хотя каждый уже играл в каком-то коллективе) и создали новые страницы в соцсетях под названием Stay Homas.

За прошедшие пару месяцев они записали несколько треков, смешивая английский, испанский и португальский языки, приглашали подыграть других музыкантов по видеосвязи. Задорные и ироничные куплеты веселого трио получили большую популярность в Сети. Репортажи о них сделали многие СМИ, в том числе, и Америке. Ребята наметили свой первый живой концерт на 31 июля и недавно сообщили, что все билеты на него уже распроданы.

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Напомним, что и в России есть молодые таланты, сумевшие получить известность, благодаря карантину. Яркий пример — москвич Богдан Кияшко, который начал играть для соседей со своего балкона и тоже получил популярность.