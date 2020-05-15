Москвич сумел прославиться благодаря концертам на балконе во время карантина

27-летний московский музыкант Богдан Кияшко неожиданно для себя прославился во время карантина. Молодой человек стал каждый вечер выходить на свой балкон на Краснохолмской набережной и петь прохожим и соседям песни, аккомпанируя себе на электронном пианино. Настоящая слава пришла к парню, когда он затянул «О, море, море…» Муслима Магомаева. Новость о его выступлении разлетелась по соцсетям и дошла до журналистов. Радио «Комсомольская правда» вывело музыканта в эфир, и тот рассказал, что и раньше пытался стать известным через творчество, а получилось только благодаря балконному концерту.

«До карантина я работал в московских ресторанах и достаточно много лет. Хотя параллельно я получал актерское образование во ВГИКе, закончил когда-то «Гнесинку»… И как-то дальше ресторанов дело не шло. Я стал ходить на телепроекты, на втором канале спел. Потом начался вот это кризис, пандемия, мой доход, естественно, обнулился. Я стал вести прямые эфиры из дома, провел тринадцать штук, но на них было совсем мало людей, и мы с моим другом Захаром поняли, что надо что-то концептуально менять», — вспоминает Богдан.

А вот формат концерта на балконе неожиданно сработал. О музыканте заговорили, даже не зная его имени.

«Мы, конечно, пошли на риск, потому что соседи есть соседи. А у нас в России они вообще не очень дружелюбные. Сначала я полчаса играл свой репертуар, но меня постоянно науськивали: «Магомаев, Магомаев…» Я начал петь «О, море, море…», и тут как какая-то бомба взорвалась!» — говорит Кияшко.

Его стали снимать на телефоны, выкладывать в соцсети, репостить. Соседи не стали скандалить с молодым человеком, а наоборот, подтанцовывали ему на своих балконах. Вот так у Богдана «не было бы счастья, да несчастье помогло». Коронавирус и самоизоляция помогли прославиться больше, чем телешоу.