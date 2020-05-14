Как написать популярную песню: вокалист Little Big дал новый совет

Вокалист российских групп Jane Air и Little Big Антон Лисов опубликовал в Instagram вторую часть лайфхака, как написать хорошую песню. В первом посте он рассказывал, как выбрать лирических героев для нового хита, а теперь уделил внимание месту действия. По словам музыканта, нужно, чтобы слушателю стало как можно быстрее понятно, где происходят события.

«Лучше сделать это образами, которые ассоциативно перенесут нас в нужные декорации. Не лепить прямо: «Мы гуляли с тобой по парку, ты ела чипсы и улыбалась», а попробовать сделать это через описание деталей: «Скрипел под ногами мокрый гравий закрытого парка, я смахивал желтые крошки с твоего платья».

Лисов отметил, что во втором варианте добавляются сразу и настроение, и отношения между персонажами песни, а также можно представить себе погоду и время суток. Но этот стиль подходит для романтических композиций. Если же вы сочиняете трек в стиле ска-панк, то можно использовать другую фишку — утрированно прямое повествование. Например: «Мы гуляем в парке, ты все время жрешь». По мнению Антона, это смешно и круто.

Музыкант подчеркнул, что его советы — не панацея для написания отличной песни, но он надеется, что кому-нибудь они помогут в сочинении нового хита.