Побыть немного детьми: известный психолог дал советы, как пережить карантин

Известный российский психолог Леонид Кроль опубликовал в Facebook собственные советы, как пережить домашний карантин.

Специалист советует не ставить себе невыполнимых задач, а-ля выучить иностранный язык или прочитать уйму книг. Лучше не концентрироваться на том, что «надо», а больше баловать себя и своих близких, побыть немного ребенком. Психолог советует больше выражать себя, но говорить только с теми, кто вас слушает. Вспышки гнева и крики ни к чему хорошему не приведут, только ослабят человека. Нужно помнить, что агрессия — это тоже энергия, ее можно выпускать в конструктивные вещи, неопасные для окружающих. Колоть дрова или бросать дротики, например.

«Подавление чувств — худшее, что можно сделать. Они все равно вылезут и пробьют плотину. Страшилки, абсурдные стихи, экшн в фильмах, триллеры и все, что может показать, увести на другой план», — пишет Кроль.

Также он посоветовал признать свою тревогу и встретиться с ней лицом к лицу. От нее все равно не убежать. Можно удариться в творчество: лепить, играть музыку, сочинять — делать то, чего вы еще не умеете. В этих новые формы самовыражения помогут не потерять себя. И не стоит пытаться казаться нормальнее, чем вы есть.

Справка Teleprogramma.pro

Леонид Кроль — психолог, бизнес-консультант, директор Института групповой и семейной психологии и психотерапии, кандидат медицинских наук, профессор магистерской программы Высшей школы экономики. 30 лет ведет тренинги по эмоциональному интеллекту, командообразованию, переговорам и руководству. Автор 15 книг, основатель нескольких успешных компаний.