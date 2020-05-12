Тимати предложил лайфхак, как обойтись без туалетной бумаги

Звезды шутят, что сделанные в начале карантина запасы этого предмета личной гигиены уже кончаются.

Рэпер ST (Александр Степанов) опубликовал в Instagram видео с лайфхаком, как пополнить запасы туалетной бумаги, которая, по его словам, уже кончается. Однако ролик артиста вместо реального совета оказался очередным челленджем. Он поднес с камере телефона «голую» трубочку, остающуюся после использования предмета личной гигиены, а когда отодвинул ее назад, это был уже новый рулон бумаги.

Исполнитель написал, что здесь замешана «реальная магия», и предложил своим знакомым (в том числе иллюзионистам братьям Сафроновым) повторить этот трюк.

«Саня, надо так с кэшем (деньгами. — Прим. авт.) попробовать. Не благодари», — посоветовал ему в комментариях певец Денис Клявер. «Я пробую, но пока получается лишь с тем, чем можно подтереться», — ответил ему рэпер.

А вот следующий комментатор и правда предложил рабочую идею.

«Установка душа рядом с унитазом — 2 тысячи рублей, сам душ — 3 тысячи, и вопрос туалетной бумаги снят до конца дней», — написал популярный рэпер Тимати.

По сути, он посоветовал воспользоваться технологией биде. Но ведь это действительно лайфхак по сравнению с фокусами с камерой телефона.