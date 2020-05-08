Модный лайфхак: Лена Перминова создала четыре стильных образа с одними джинсами

Известная модель Лена Перминова опубликовала в Instagram видео с модным лайфхаком. 33-летняя красавица показала, как с помощью одной и той же пары джинсов можно создать четыре разных образа. Женщина надела светлые джинсы с высокой талией, а затем стала демонстрировать, чем можно украсить этот обычный look.

«Аксессуары решают!» — написала она.

В первом образе модель надела короткий топ, заплела волосы в хвост и повязала на голову бандану. Сверху она накинула джинсовую куртку в тон штанам, а потом еще добавила солнцезащитные очки и сумочку.

Второй образ строится вокруг коричневого ремня, контрастирующего с джинсами. Сверху Лена надела бежевый свитер, который частично заправила в штаны, чтобы пояс оставался виден. Свой внешний вид она завершила сумкой-круассаном и туфлями на каблуке. Первый аксессуар гармонирует по цвету с ремнем, второй — со свитером.

Для третьего образа модница оставила пояс и добавила серо-зеленый жакет, украсив себя белой сумочкой на цепочке и босоножками в тон к ней.

А под конец она надела кожаный топ на одно плечо и заправила его в джинсы. К этому образу в гардеробе у модели нашлись две черные вещи: кожаный пояс и сумочка. А вот обувь она заменила на сапоги на каблуке того же цвета, что и топ.

Продемонстрировав четыре комбинации, Перминова спросила у поклонников, какая им понравилась больше.