Специалисты по кибербезопасности рассказали, как можно вычислить пароль пользователя

Оказывается, есть такой праздник — Всемирный день пароля, и отмечается он в начале мая. К этой дате иностранная компания ID Agent, занимающаяся кибербезопасностью, напомнила своим клиентам о том, что в 2019 году 80% случаев похищения личных данных были связаны именно с плохими паролями, которые легко угадывались. Специалисты опубликовали на своем сайте пять самых распространенных ошибок пользователей при сочинении секретного слова.
- Очень многие люди, задавая пароль, используют названия своих любимых спортивных команд. Yankees, Eagles и другие наименования клубов часто становятся на страже данных. Зная, за кого болеет человек, можно с большой вероятностью угадать его пароль. Специалисты компании говорят: носите название любимой команды на куртке, но не используйте его на сайтах.
- Вторая ошибка вытекает из первой. Многие пользователи в качестве паролей берут слова, обозначающие сами виды спорта: футбол, хоккей, бейсбол и прочие.
- Часто встречаются пароли, основанные на именах популярные персонажах. В Америке, например, любят использовать Микки Мауса, Бэтмена, Супермена или песика Снуппи.
- Следом за мультфильмами идет музыка. Пользователи частенько задают название панк-группы Blink-182 или коллектива Rush с добавлением «2112» (название одного из альбомов музыкантов). Выглядит, как слова в сочетании с цифрами, что вроде бы рекомендовано для паролей. Но если опытный преступник знает ваши музыкальные вкусы, которые вы часто демонстрируете на своей странице в социальной сети, то он легко получит доступ к вашим данным.
- Что еще достаточно очевидно, это имена собственные. Нередко человек сочиняет пароль так, как его зовут, использует имя супруга, родителя, ребенка.
В честь праздника специалисты компании предложили пользователям обратить внимание на свои пароли и сделать их менее очевидными.