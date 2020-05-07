Специалисты по кибербезопасности рассказали, как можно вычислить пароль пользователя

Оказывается, есть такой праздник — Всемирный день пароля, и отмечается он в начале мая. К этой дате иностранная компания ID Agent, занимающаяся кибербезопасностью, напомнила своим клиентам о том, что в 2019 году 80% случаев похищения личных данных были связаны именно с плохими паролями, которые легко угадывались. Специалисты опубликовали на своем сайте пять самых распространенных ошибок пользователей при сочинении секретного слова.

Очень многие люди, задавая пароль, используют названия своих любимых спортивных команд. Yankees, Eagles и другие наименования клубов часто становятся на страже данных. Зная, за кого болеет человек, можно с большой вероятностью угадать его пароль. Специалисты компании говорят: носите название любимой команды на куртке, но не используйте его на сайтах. Вторая ошибка вытекает из первой. Многие пользователи в качестве паролей берут слова, обозначающие сами виды спорта: футбол, хоккей, бейсбол и прочие. Часто встречаются пароли, основанные на именах популярные персонажах. В Америке, например, любят использовать Микки Мауса, Бэтмена, Супермена или песика Снуппи. Следом за мультфильмами идет музыка. Пользователи частенько задают название панк-группы Blink-182 или коллектива Rush с добавлением «2112» (название одного из альбомов музыкантов). Выглядит, как слова в сочетании с цифрами, что вроде бы рекомендовано для паролей. Но если опытный преступник знает ваши музыкальные вкусы, которые вы часто демонстрируете на своей странице в социальной сети, то он легко получит доступ к вашим данным. Что еще достаточно очевидно, это имена собственные. Нередко человек сочиняет пароль так, как его зовут, использует имя супруга, родителя, ребенка.

В честь праздника специалисты компании предложили пользователям обратить внимание на свои пароли и сделать их менее очевидными.