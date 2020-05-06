Участник Little Big решил поделиться секретами, как написать популярную песню

Первое, о чем стоит задуматься, — это персонажи вашего трека.

Участник популярной рейв-группы Little Big Антон Лисов решил опубликовать в Instagram несколько лайфхаков, как написать классную песню. Первый совет, который дал шоумен, заключается в том, что нужно подобрать персонажей, чьи истории больше затронут слушателей. Действующие лица должны быть узнаваемы.

«Лучше взять персонажей, которых слушатель уже знает, и у них уже есть характер: «Ромео просил на коленях у пьяной Джульетты руки». Образы яркие, может сработать», — пишет Лисов.

Однако тут же он дает еще более выигрышный вариант — использовать в песне прямое обращение «я» – «ты». Оно заставит слушателя ассоциировать себя с лирическим героем композиции.

больше по теме Очередной клип группы Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров Теперь у коллектива уже 4 видеоролика с подобным рекордом.

Интересно, что это только первый совет от популярного музыканта. Ждем новых секретов от Little Big!