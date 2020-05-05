«Может привести к причинению вреда»: Instagram предостерег от хэштега #море

С начала мая русскоязычные пользователи Instagram стали замечать, что не могут просто так посмотреть фотографии с хэштегом #море. При попытке такого действия социальная сеть запрашивает повторное подтверждение, как если бы человек искал контент 18+. В предупреждающем сообщении сказано, что публикации с подобной меткой «зачастую поддерживают поведение, которое может привести к причинению вреда или даже смерти».

Вероятно, речь идет о том, что снимки счастливых людей на море или прекрасные виды пляжей могут спровоцировать пользователей нарушить самоизоляцию и отправиться в путешествие. Таким необычным образом социальная сеть позаботилась о людях. Как говорится, с глаз долой — из сердца вон. Многие блогеры возмущены тем, что уже нельзя и о море помечтать, — это, оказывается, вредно и смертельно опасно.

Добавим, что англоязычный хэштег #sea не подвергся никаким санкциям. Так что, если не хотите посмотреть на шикарные пляжи и лазурные волны, но не желаете иметь дело с «запрещенкой», пользуйтесь им.