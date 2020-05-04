Блогер проверил лайфхак, как из гречки приготовить попкорн

Блогер из Ярославля Слава Штиглиц, который на своем YouTube-канале проверяет различные лайфхаки, найденные на популярных сайтах, приготовил дома попкорн из гречки.

Процесс оказался прост: на сковородке разогревается подсолнечное масло, а затем в него засыпается гречневая крупа. Молодой человек отметил, что гречка «взрывается» практически сразу, ей хватило всего три секунды в кипящем масле.

«Смотрите, как выглядят взорвавшиеся зерна гречки и как они выглядели изначально. Они в несколько раз, получается, увеличиваются, становятся такими воздушными и действительно напоминают микропопкорн», — сказал Штиглиц, демонстрируя готовое блюдо.

По мнению блогера, «поп-греча» выглядит интересно, готовится быстро и на вкус действительно напоминает воздушную кукурузу с послевкусием семечек. В итоге тестировщик одобрил этот лайфхак.

После он повторил тот же трюк с пропаренным рисом, рассчитывая получить аналог воздушного риса, который продает в магазинах, но признался, что эксперимент не удался. Зерна риса не превратились во что-то вкусное и интересное.