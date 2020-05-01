Зачем хранить губку для мытья посуды в морозилке

Зачем некоторые женщины замораживают губки для мытья посуды в морозилке? Оказывается, этот странный лайфхак используется не для чистоты в доме, а для оказания первой помощи. Об этом пишет автор портала Readovka.

Секрет ей раскрыла мать троих детей, у которой в холодильнике остывают не одна, а сразу несколько таких губок. В доме у этой женщины постоянно бегает ребятня. А когда к малышам приходят их друзья, успокоить их становится еще труднее. Как результат активных игр — синяки, ушибы и шишки.

Старый родительский метод — приложить к больному месту кусок замороженного мяса. Но дети часто капризничают при такой «помощи», да и взрослым не всегда приятно прикладывать говядину или свинину к телу. А холодная губка — это выход. Оттаивая, она остается сухой и приятной на ощупь. Да и если ребенок ее потеряет или оставит где-нибудь — не страшно. Вот такой материнский лайфхак.