Как веселее провести самоизоляцию: семье Басты в этом помогли кошки

А больше всех - шкодная Фаня, которая просто не дает соскучиться своим хозяевам.

Режим самоизоляции длится уже месяц и многие звезды только и делают, что придумывают различные лайфхаки, как можно занять себя и своих детей во время домашнего карантина. А вот семье рэпера Басты не пришлось ничего сочинять. Как рассказала подписчикам супруга артиста Елена Пинская, сойти с ума ей с двумя дочерьми не дают их кошки

«Особенно нужно рассказать о белой Фаине. В отличие от наших спокойных Гермеса и Нюши, с ней мы прошли через оборванные шторы, ободранную мебель, лазанье по столам с воровством еды, не ей предназначенной, и прочие прелести ранее нам неведомые. Фаня бесстрашно шипит на пса Грома и громко нецензурно мяукает, если дети берут ее на руки», — пишет Елена.

Нужно отметить, что задолго до коронавируса Баста с женой стали наполнять свой дом милыми питомцами. В мае 2016 года они завели щенка-хаски по кличке Гром, а год назад в доме появилась кошка породы британская золотая шиншилла, названная Нюсей. Последняя была настолько красивой, что ей завели отдельный аккаунт в Instagram.

Но милых котеек семейной чете рэпера оказалось мало, и в феврале 2020-го в доме появилась белоснежная киска по кличке Фаина. Сначала две пушистые красавицы не ладили друг с другом, но сейчас уже подружились. Пинская пишет, что характеры у кошек оказались разные, но оба типа по-своему пригодились в доме. Фаню в семье называют пираткой, но любят не меньше, чем остальных питомцев. Сейчас она — главное оружие в борьбе со скукой и стрессом от самоизоляции.