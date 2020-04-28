Белые розы: Шура показал, как можно нестандартно использовать туалетную бумагу

Певец Шура показал, что можно сделать с излишками туалетной бумаги, которые могли появиться в домах некоторых россиян после ажиотажа в начале эпидемии коронавируса. На своей странице в Instagram эпатажный артист опубликовал ролик, на котором продемонстрировал, как отрезок этого товара личной гигиены можно превратить в бумажную розу для украшения дома.

Артист оторвал кусочек ленты длиной в 30–40 сантиметров, помял его в руках, распрямил, а затем стал снова скручивать его с одного конца, периодически сгибая поперек. При этом нижнюю часть получающего «бутона» он сжимал пальцами, а верхней давал «раскрываться», в результате чего смятая бумага действительно стала походить на цветок.

«Ой, с рулона можно такую розу накрутить огромную, красивую!» — заверил певец своих поклонников.

Шура намекнул, что современная туалетная бумага выпускается с разными запахами, а значит, такая поделка действительно будет благоухать. Кроме эстетического удовольствия артист нашел еще один плюс данного рукоделия: им можно занять детей, которые сейчас скучают в самоизоляции.

Как вам такая забава во время карантина?