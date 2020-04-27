Пользователи компьютеров обнаружили секретные свойства текстовых документов

Пользователи Сети обсуждают необычный лайфхак, который можно проверить на каждом компьютере. Одна девушка опубликовала в Twitter способ, как можно скопировать медиафайл из документа .docx без потери качества.

Обычный пользователь сделал бы это путем нажатия на картинку правой кнопкой мыши и выбора опции «Сохранить как». Но, оказывается, документы данного расширения являются архивами — их можно переименовать из .docx в .zip, а там уже получить все имеющиеся файлы в папки word/media/

В комментариях большинство пользователей удивились такому секрету. Но нашлись и более грамотные, которые отметили, что документ можно даже не переименовывать, а просто открыть с помощью программы-архиватора. Более того, даже документы Excel и PowerPoint работают по этому принципу.