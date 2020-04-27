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Пользователи компьютеров обнаружили секретные свойства текстовых документов

Оказывается, из них можно легко сохранять картинки без потери качества.

Пользователи компьютеров обнаружили секретные свойства текстовых документов
Казалось бы, мы пользуемся этими программами уже много лет... Фото: globallookpress.com

Пользователи Сети обсуждают необычный лайфхак, который можно проверить на каждом компьютере. Одна девушка опубликовала в Twitter способ, как можно скопировать медиафайл из документа .docx без потери качества.

Обычный пользователь сделал бы это путем нажатия на картинку правой кнопкой мыши и выбора опции «Сохранить как». Но, оказывается, документы данного расширения являются архивами — их можно переименовать из .docx в .zip, а там уже получить все имеющиеся файлы в папки word/media/

В комментариях большинство пользователей удивились такому секрету. Но нашлись и более грамотные, которые отметили, что документ можно даже не переименовывать, а просто открыть с помощью программы-архиватора. Более того, даже документы Excel и PowerPoint работают по этому принципу.

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