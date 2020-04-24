В Удмуртии о необходимости самоизоляции напоминает летающий беспилотник

Спасатели республики Удмуртия решили напоминать местным жителям о необходимости самоизоляции с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Акция проводится с 22 апреля на территории населенных пунктов Алнаши и Грахово. Спасатели запускают в воздух дрон самолетного типа «Тревога-1», в который встроен модуль голосового вещания. Этот аппарат был разработан по инициативе руководства ГУ МЧС по Удмуртии еще в 2013 году.

«Самолет» кружит над населенными пунктами и озвучивает текст: «Оставайтесь дома, соблюдайте режим самоизоляции». А в это время специалисты на земле через камеру следят, где именно он находится. Как это выглядит, можно узнать из официального видео, снятого МЧС.

«БПЛА летает на высоте 150 метров, что обеспечивает отличную слышимость для населения», — отметили в пресс-службе спасательного ведомства.

Передача «Вечерний Ургант» уже успела пошутить над этот новостью. Создатели шоу сравнили работу дрона с постапокалиптической картиной и посоветовали сотрудникам МЧС повесить на летательный аппарат фотографию актера Георгия Дронова — чтобы местные жители не пугались и воспринимали беспилотник как нечто дружелюбное.