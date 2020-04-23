Необычный лайфхак: дизайнеры придумали чихать в носок, натянутый на локоть

Авторы идеи уверены: такой аксессуар даже покупать не надо - носки без пары есть в каждом доме.

Голландская студия дизайна Raw Color предложила необычный лайфхак в условиях эпидемии коронавируса: использовать носки, у которых потерялась пара, для чихания в них. Поясним, незадолго до этой идеи европейские медики посоветовали заболевшим чихать не в ладонь, а в локоть. Якобы так можно уменьшить площадь распространения инфекции одним человеком. А тут дизайнеры подоспели: предложили обрезать кончик носка, натягивать оставшуюся часть на локоть и чихать в нее. После использования данный «рукав-платок» можно скатать и закинуть в стиральную машинку или вовсе выкинуть.

Авторы этой идеи хотели придумать что-то простое, с использованием вещей, которые точно имеются дома, без необходимости их производства

«Во время мозгового штурма мы обнаружили, что носок имеет идеальную форму, с пяткой, чтобы поместиться на локте», — цитирует портал Dezeen соучредителя дизайнерской студии Кристофа Брача. — У всех нас есть носки-сироты, которые могут стать ресурсом для этого».

По его мнению, у этого «изобретения» тот же дух, что и у тканевых защитных масок, которые сейчас активно производятся по всему миру. Применять ли этот лайфхак на практике или нет, решать вам.