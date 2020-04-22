Инспектор ГИБДД записал ролики с лайфхаками для водителей и пассажиров

В период эпидемии коронавируса в Сети особенно стали популярны различные челленджи и лайфхаки. Но теперь их публикуют не только звезды, но и те, от кого подобного обычно не ждешь.

К примеру, на странице Управления госавтоинспекции Ставропольского края в Instagram появилась серия видео с лайфхаками, актуальными во время карантина. Причем главным героем этих роликов стал не какой-нибудь нарисованный «дядя Степа», а вполне конкретный полицейский — руководитель отдела ГИБДД по городу Невинномысску Павел Крылов. Публикации так и называются — «Лайфхак от начальника ГИБДД».

В первом выпуске страж порядка рассказал, как подготовить свою машину к поездке крайней необходимости, когда есть риск столкнуться с инфекцией. Он дал практические советы по дезинфекции салона и перечислил предметы, которые необходимо взять с собой водителю и пассажирам.

На днях вышел второй ролик с лайфхаками — о поездках в пассажирском транспорте и такси. Полицейский напомнил, что в салоне автобуса тоже нужно соблюдать социальную дистанцию. Окошки и люк лучше приоткрыть для циркуляции воздуха. Оплату за проезд лучше приготовить заранее и так, чтобы водителю не пришлось давать вам сдачу. Нужно стараться не прикасаться к поручням и стеклам, а уже точно не стоит прикасаться руками к лицу.