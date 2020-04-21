Ставропольский художник самоизолировался на рабочем месте — в Пушкинской галерее

Зарубежные информационные порталы облетела новость о российском художнике Сергее Пронине, который во время эпидемии коронавируса самоизолировался в галерее. Речь идет о красивом здании Пушкинской галереи в городе Железноводске Ставропольского края.

Художник устроился работать в это учреждение администратором незадолго до объявления пандемии. Когда же всех граждан стали призывать к карантину, он не отправился домой, а остался на работе, чтобы заботиться о картинах.

Как передает канал «Мир 24», в одном из помещений выставочного комплекса Сергей спит и готовит еду. Каждый день он обязательно делает зарядку, а общается только с ручной канарейкой. Правда, теперь у мужчины все-таки бывают гости — журналисты, которые хотят рассказать свою историю.

При такой самоизоляции у Пронина достаточно много пространства для прогулок и творчества. К тому же сейчас он не теряет времени зря: расписывает тарелки и работает над серией картин о самой галерее. В ближайшее время хочет изобразить Айседору Дункан, танцующую на сцене этого красивого здания.