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Как собраться, работая на «удаленке»: советы бывалого фрилансера

Важно не смешивать личное и рабочее пространство.

Как собраться, работая на «удаленке»: советы бывалого фрилансера
Для многих офисных работников переход на «удаленку» стал настоящим испытанием. Фото: Global Look Press

Во время вынужденной самоизоляции многие люди перестроились на режим удаленной работы. Для тех, кому раньше не приходилось так трудиться, это стало вызовом. Автор портала Wday Лариса Кудаева, проработавшая в таком режиме 7 лет, дала читателям свои советы опытного «удаленщика».

Женщина пишет, что нельзя работать в кровати или лежа на диване — это признак того, что границы между вашей личной и профессиональной жизнью полностью исчезли. Если линия между работой и отдыхом стерта, то можно забыть о спокойном сне.

Утром нужно встать, позавтракать, надеть удобный костюм и переместиться в свой «домашний офис». В голове работника должен сформироваться «внутренний начальник», следящий за нарушениями дисциплины. Кудаева не советует заходить в чаты с друзьями с самого утра из-за риска «залипнуть» в них на целый день. Лучше отложить интернет-общение на вторую половину дня. В перерывы лучше переключаться на другой тип деятельности, не похожий на работу: спорт, просмотр новостей, прогулку и так далее.

Тем, кого самоизоляция впервые заставила работать из дома, женщина советует использовать эту возможность для экспериментов. Оценить, как лучше работается: в деловом костюме или в халате, за столом или в мягком кресле, на кухне или, может, в саду. После завершения карантина это может повлиять на выбор нового места труда. У нахождения дома есть один важный плюс: когда в работе намечается трудная задача или скандал, можно прерваться на мытье головы, перекус или короткий сон. А это легко снимает нагрузку от деловых обязанностей.

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