Симпсоны показали, как очки виртуальной реальности могут скрасить самоизоляцию

В период вынужденной самоизоляции технологии виртуальной реальности стали отдушиной для многих людей, запертых в четырех стенах. Специальные очки могут поместить своего обладателя в совсем другую обстановку и подарить ощущения, на которые в реальной жизни можно и не отважиться.

Для тех, кто еще не представляет себе, что это такое, американская студия Fox опубликовала в сети ролик с персонажами популярного мультсериала «Симпсоны». Это заставка 18 эпизода 31 сезона знаменитого телешоу, только в ней мультяшное семейство не ходит по городу Спрингфилду, а сидит дома в очках виртуальной реальности, где у них совсем другой мир и другая рисовка.

Гомер показал, что с помощью технологии VR можно прыгнуть с парашютом, Барт прокатился на сноуборде, Мардж поймала волну во время серфинга, а Лиза занялась дайвингом и поплавала с китом. Заканчивается ролик, правда, комично: Гомер пугается виртуальных событий и разбивает свои очки. После этого он возвращается с обыденному просмотрю телевизора — простому и понятному.

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Над этой заставкой можно просто посмеяться, но кого-то она точно спровоцирует купить очки и вырваться из надоевшей квартиры с виртуальный мир.