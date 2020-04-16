«Лифчик, живи!»: 5 простых правил по уходу за бюстгальтером

Каждая девушка, которой довелось носить бюстгальтер, знает, что это очень «капризный» элемент одежды. Мы напомним вам несколько хитростей, которые помогут продлить его существование и сохранить правильную форму.
- Не бросайте лифчики бездумно в стиральную машину. Под большим давлением в барабане они могут порваться, потерять форму или скататься. Для сохранности лучше положить бюстгальтер в специальный пластиковый шарик или мешочек из сетчатой ткани — такие продаются в хозяйственных магазинах.
- Не стоит сушить лифчики в стиральной машине. От механической сушки эластичная ткань быстро перестает быть таковой. Лучше после стирки просто положить бюстгальтер на горизонтальную поверхность и дать высохнуть самому.
- Хранить лифчики лучше, повесив их на вешалку. Так они дольше сохраняют правильную форму.
- Не стоит сворачивать «чашечки» друг в друга. Этот способ может сделать их неровными и испортить волокна поролона — срок службы лифчика существенно сократится.
- Спортивные бра лучше стирать руками, а не в машинке, чтобы не портить эластичную ткань. Хороший способ — брать бюстгальтер с собой в душ сразу после тренировки.
Ну а если вы, не зная этих правил, все же испортили свой лифчик, предлагаем последовать лайфхаку актера Гоши Куценко, который придумал, как из бюстгальтера можно сделать защитную маску для лица. Не очень практично, зато весело.