Какие профессии стали популярны в период самоизоляции

В марте, с началом всеобщей самоизоляции, конъюнктура рынка труда существенно изменилась. Интернет-сервис «Авито Работа» проанализировал, какие профессии чаще всего стали искать люди. Результаты исследования опубликованы на портале «Известия».

В топ популярных запросов выбились: водитель (первое место), электрик, грузчик, разнорабочий, сварщик, уборщица, администратор, бухгалтер, няня и курьер.

И тем не менее даже популярные профессии потеряли в количестве запросов по сравнению с февралем 2020 года. Водитель — на 16%, электрик — на 30%, администратор — на 21%, курьер — на 23%, грузчик — на 19%. Это объясняется тем, что в марте рынок труда немного замер в ожидании развития ситуации с коронавирусом (вдобавок граждан регулярно призывали сидеть дома), но интерес к работе, разрешенной в условиях самоизоляции, очевиден. В апрельских данных он, вероятно, резко усилится. Уже в марте число запросов «удаленная работа» увеличилось на 10%, а «работа с ежедневной оплатой» и «работа на дому» прибавили по 15%.