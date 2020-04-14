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В Исландии самоизолированным посоветовали обнимать деревья, чтобы взбодриться

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В Исландии самоизолированным посоветовали обнимать деревья, чтобы взбодриться
Обнимать дерево следует в течение пяти минут, раз в день. Фото: Global Look Press

Лайвхак из Исландии: там работники лесного хозяйства предложили гражданам, страдающим от самоизоляции, выходить в лес и обнимать деревья. Для этого в лесном массиве Халлормсстадур на востоке страны расчистили тропинки от снега, чтобы местные жители получили доступ к могучим соснам.

«Когда ты обнимаешь дерево, то чувствуешь, что блаженство начинается в пальцах ног и течет вверх по твоему телу, прямо в мозг. Ты получаешь такое хорошее чувство расслабления и становишься готовым к новому дню и новым вызовам», — цитирует управляющего лесным хозяйством Тора Торфинссона издание Ruv.

Торфинссон посоветовал обнимать дерево в течение пяти минут для получения описанного эффекта, но отметил, что больше всего энергии растения дают летом. Так же он порекомендовал закрыть глаза и прижаться к коре щекой.

По мнению исландских лесников, ухоженный лес — идеальное место для прогулок, при которых люди будут соблюдать необходимую дистанцию. Да и деревьев так много, что гражданам северной страны хватит на каждого — боящимся заражения людям не придется использовать один и тот же ствол.

Жалко, что не во всех регионах России можно последовать этому позитивному совету.

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