В Исландии самоизолированным посоветовали обнимать деревья, чтобы взбодриться

Может сработать и у нас, если рядом с вашим домом есть роща.

Лайвхак из Исландии: там работники лесного хозяйства предложили гражданам, страдающим от самоизоляции, выходить в лес и обнимать деревья. Для этого в лесном массиве Халлормсстадур на востоке страны расчистили тропинки от снега, чтобы местные жители получили доступ к могучим соснам.

«Когда ты обнимаешь дерево, то чувствуешь, что блаженство начинается в пальцах ног и течет вверх по твоему телу, прямо в мозг. Ты получаешь такое хорошее чувство расслабления и становишься готовым к новому дню и новым вызовам», — цитирует управляющего лесным хозяйством Тора Торфинссона издание Ruv.

Торфинссон посоветовал обнимать дерево в течение пяти минут для получения описанного эффекта, но отметил, что больше всего энергии растения дают летом. Так же он порекомендовал закрыть глаза и прижаться к коре щекой.

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По мнению исландских лесников, ухоженный лес — идеальное место для прогулок, при которых люди будут соблюдать необходимую дистанцию. Да и деревьев так много, что гражданам северной страны хватит на каждого — боящимся заражения людям не придется использовать один и тот же ствол.

Жалко, что не во всех регионах России можно последовать этому позитивному совету.