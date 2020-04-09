«Милая сестричка Нюся…»: теперь ответить на письмо с фронта может каждый

«Добрый день, милая сестричка Нюся! Вчера, 7.04.42 г. получил от тебя письмо, за которое очень и очень благодарен…» – с этих строк начинается одно из посланий обычного солдата Красной Армии, написанное в годы Великой Отечественной войны.

Получило ли оно ответ, мы не знаем. Но оно стало одним из тех миллиардов фронтовых писем, что были написаны в годы борьбы советских войск против немецких оккупантов. И десятки тысяч этих «треугольников» остались неотвеченными…

В эпоху цифровых реалий отправить письмо «в прошлое» теперь сможет любой желающий. В рамках социального проекта «Связь поколений – история в письмах», запущенного к празднованию 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны, это стало возможным на виртуальной платформе historyinletters.ru.

Сайт содержит оцифрованный архив писем. Ответить можно на любое из них как в текстовом, так и в других форматах. Также, можно отметить значком «нравится» любое из них, тем самым вывести его в категорию «самое трогательное».

Авторы проекта уверены: диалог между поколениями, благодарность тем, кто не вернулся с войны, за мирное настоящее упрочит нить между старшими и молодыми. Это история не о войне, а о памяти, памяти тех, чьи подвиги и жертвы стали залогом нынешнего мира.

Что немаловажно, самые проникновенные и искренние письма, написанные пользователями, будут отмечены подарками. Конкурс лучших ответов продлится по 15 мая, подробности на сайте проекта.

Инициатива осуществляется под патронажем коммерческих структур: сети магазинов off-price, онлайн-кинотеатра, онлайн школы английского языка, сети медицинских центров и т.д.