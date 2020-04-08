Модельер Том Форд открыл секрет, как остаться привлекательной в видео-конференциях

Режим тотальной самоизоляции в корне изменил систему коммуникации между людьми. Если раньше видео-связь использовалась, в основном, между жителями разных городов и стран, то сейчас вечеринки по видеочату проводят люди, живущие по соседству.

Вместе с тем, мало кто умеет правильно подготовиться к такому способу диалога и в результате выглядит в мониторе собеседника в разы хуже, чем в реальной жизни.

Американский дизайнер, бывшая звезда модного дома Gucci и основатель собственного бренда Том Форд дал в своем официальном аккаунте Instagram несколько лайфхаков начинающим видео-патимейкерам.

Как кинорежиссер, чья дебютная лента «Одинокий мужчина» с Колином Фертом покороила Венецианский кинофестиваль в 2008 году, Том Форд отлично понимает законы взаимодействия камеры и объекта съемки.

И так, камера компьютера или смартфона должна находиться примерно на уровне лба. При этом, экран следует наклонить так, чтобы камера опустилась до уровня глаз. Это позволит визуально сделать лицо уже и акцентирует на зрительном контакте.

Освещение должно быть не резким. Модельер рекомендует поставить лампу немного выше и позади компьютера, чтобы свет мягко освещал черты лица. С какой стороны лучше – решать вам, в зависимости от настроения и общей обстановки.

Такой прием позволяет скрыть ненужную фактуру и минимизирует контраст света и тени. При таком освещении вы точно не будете выглядеть как граф Дракула, только что очнувшийся ото сна.

Кроме того, Том Форд напоминает о таком немаловажном аспекте, как баланс белого. Он советует положить на стол, где установлен компьютер белую скатерть или листы белой бумаги.

Свет от лампы будет отражаться вверх, приятно и равномерно распределяя потоки. Так вы получите максимально естественное освещение и, как результат, будете выглядеть в глазах собеседника очень и очень вдохновляюще.

Том Форд – модельер, родился в штате Техас, США. В 17 лет уехал в Нью–Йорк, закончил Новую школу дизайна Парсонса и Американский университет в Париже. С 1994 года был креативным директором модного дома Gucci, увеличив доходы компании более чем на 80%.

В 1996 году был признан дизайнером года, а также вошел в список самых красивых людей мира по версии журнала People. Свой первый авторский бутик открыл в 2007 году, одежда марки Tom Ford позиционируется как атрибутика олигархов и миллиардеров.