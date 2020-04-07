Когда границы закрыты: сервис путешествий запустил онлайн-карту авиасообщений

«Рейсов нет, но вы держитесь!» — так известный мемчик от Медведева переформулировал популярный российский сервис путешествий.

Агрегатор Туту.ру запустил в открытый доступ онлайн-карту мира, на которой каждый пользователь может видеть актуальную картину по авиарейсам внутри РФ и за границей.

Виртуальное табло строится на основе аналитических данных бортовых ответчиков и актуальной информации международных аэропортов. Обновление карты происходит каждые два часа. На ней показывается, какие авиарейсы открыты, закрыты, какие перевозчики летают в настоящий момент в те или иные географические точки.

Как поясняет гендиректор сервиса Александр Гладилин, пока открытыми перелетами на карте горит лишь малая часть направлений внутри России, но с каждым новым днем открывать онлайн-табло будет все приятнее.

Со временем для пользователей станет доступна и информация о карантинных мерах в других городах и странах, нюансах проверки и контроля на таможне и другие данные для спокойного путешествия.

О состоянии авиасообщения будет свидетельствовать статус информера. В настоящий момент он горит красным с надписью «Рейсов нет, но вы держитесь». Организаторы, как и российские туристы, с нетерпением будут ждать идеальной оценки ситуации с надписью «Все системы в номинале».