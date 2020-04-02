«Полностью перевернул работу»: как самоизоляция отразилась на сервисах из сферы путешествий

Введенный в российских регионах режим карантина и закрытие государственных границ на въезд и выезд сильно ударили не только по организаторам путешествий и самим путешественникам.

В зоне риска оказались и компании, чья деятельность связана с информационным обслуживанием сферы туризма. О том, какие пути им приходится искать для выживания в эпоху самоизоляции от губительного вируса, специально для портала Teleprogramma.pro рассказали участники он-лайн конференции.

Перезагрузка концепции

«Коронавирус не просто изменил – он перевернул концепцию всей нашей работы, – рассказывает Тимур Юсупов, главный редактор бренд-медиа Туту Сюжеты. – Если раньше мы рассказывали о новых направлениях, составляли гиды и представляли самых крутых путешественников, то сейчас брошены все силы, чтобы наши читатели никуда не выходили».

Карантинные меры полностью изменили информационную повестку сервиса. Как поясняет Тимур, отныне забота творческой команды – рассказать о том, как лучше провести время дома.

Интересные фильмы о путешествиях, рецепты из кухонь разных стран, советы специалистов по профилактике заражения – эти и другие темы стали для Туту Сюжеты повседневностью. Повседневностью вынужденной, но созданной с неизменно высоким профессионализмом и тщательностью.

Даже необходимость работать, как и многие, удаленно, не повлияла на качество подачи материала. Просто планерок с командой, как замечает Тимур, стало больше – взамен привычного живого общения в уютном office space.

Загрузка 24/7

Коллега Тимура Юсупова по Туту.ру Анна Гончарова, отвечающая в сервисе путешествий за авиа–направление, отмечает: коронавирус, кризис и карантин перевели работу контакт-центра в режим 24/7. Чаты, звонки, письма – команда не бросает пользователей в непростые времена, хотя и работает в нагруженном режиме.

«Мы перешли на дистанционную работу, но остались такими же эффективными. Ситуация в мире меняется очень быстро, поэтому приходится планировать не далее, чем на сутки» Анна Гончарова

Как замечает эксперт, тяжелые времена тотальной пандемии не мешают людям в самоизоляции мечтать о новых путешествиях.

Так, согласно проведенному на сайте опросу, большинство россиян уже планирует поездки на дачу и по России, которые смогут осуществить, как только опасное заболевание пойдет на спад.

Наблюдать и анализировать

А вот Олег Пантелеев, исполнительный директор отраслевого информационного агентства «АвиаПорт» заключает: разразившийся из–за коронавируса кризис заставит компании, в том числе и его, сократить издержки и штат.

«С офисами в Ульяновске и Москве мы работаем удаленно уже давно. Но в сложившихся обстоятельствах даже скидка на аренду не решит финансовой проблемы. Коллектив придется сокращать» Олег Пантелеев

Агентство, которое возглавляет Пантелеев, также консультирует и проводит исследования сервиса авиакомпаний и аэропортов. Как пессимистично прогнозирует спикер, в нынешнем году на новых исследованиях можно смело ставить крест.

Да и сама авиационная отрасль от полученного экономического шока не оправится ни в этом, ни в следующем году, замечает эксперт. Впрочем, даже в кризис можно извлечь пользу.

«В сложившихся обстоятельствах нам пока и остается, что наблюдать за происходящими переменами и анализировать. К осени станет ясно, какие потребности появятся у игроков российского авиарынка, и мы сможем предложить им управленческие решения в формате «маленькие хитрости»» Олег Пантелеев

Хроники коронавируса

Согласно оперативным данным в РФ на 2 апреля зафиксировано 3548 случаев заболевания коронавирусом CoViD-19, 771 из них – в последние сутки. 30 случаев окончились летальным исходом, поправились 235 человек.

На данный момент в России на режим полной самоизоляции перешли более 20 регионов, в том числе Москва и Московская область, в некоторых приостановлено движение общественного транспорта и ограничена продажа алкоголя.