Под «домашним арестом»: профессиональные путешественники рассказали о трудностях карантина

Суровые будни карантина и закрытие международных границ коснулись тех, для кого путешествия – не отдых, а образ жизни.

Чем в самоизоляции заняты люди, которые привыкли разъезжать по свету? Какие прогнозы они выстраивают относительно своих будущих вояжей? Где все-таки лучше: в гостях на другом конце земного шара или все же дома?

Об этом всем порталу Teleprogramma.pro рассказали участники онлайн-встречи, организованной сервисом путешествий Туту.ру.

Отпуск от разъездов

Антон Агарков – профессиональный travel-фотограф и фотоинструктор. В путешествиях по России и миру проводит значительную часть своей жизни. Вместе с супругой Вероникой организует авторские фототуры в рамках проекта White Road Expeditions.

Байкал, Алтай, Киргизия, Казахстан – для любителей поснимать на камеру и новичков они выбирают красивейшие с художественной точки зрения места. Соответственно, для удачных кадров необходимо и четко выбранное время.

Естественно, всеобщий карантин поставил на всех запланированных – по крайней мере, за пределами России – поездках жирный крест.

Фотограф надеется: к середине лета интерес к путешествиям у людей вернется. Вот только, будут ли у них средства на эксклюзивные туры с профессиональным фотографом, еще вопрос.

В любом случае, режим карантина семья Агарковых проводит с максимальной пользой: поддерживают активность фотокомьюнити в соцсетях, прорабатывают планы вебинаров и обучающих воркшопов.

«250 дней в году я путешествовал, поэтому сейчас рад посидеть дома, выдохнуть. Наконец, появилась возможность разгрести огромный архив, который скопился за это время, записать видеоуроки… Для меня будто начался настоящий отпуск» Антон Агарков

Не представляю, как жить дальше…

Для других участников своеобразного клуба путешественников вынужденное сидение под «домашним арестом» вызывает не столь теплые чувства.

К примеру, Дмитрий Вишня – активный участник комьюнити Туту.ру и турист-мотоциклист – отзывается о режиме самоизоляции и закрытых границах с искренней грустью.

«Не представляю, что делать дальше. Причины остаться дома, конечно, объективные, и все же жаль запланированные и отмененные поездки», – делится Дмитрий наболевшим.

Чем себя занимает активный путешественник, сидя в четырех стенах городских джунглей? Отдыхает от странствий, на которые объективно уходит значительная часть жизни.

«Иногда классно просто побыть дома, выспаться, отсортировать фоточки, которые скопились за прошлые путешествия… Если международные направления не откроют, буду ездить по России. Главное, чтобы перевозчики в сложившихся условиях не начали спекулировать на стоимости перелетов внутри страны». Дмитрий Вишня

Слетают рекламодатели

Автор YouTube-travel-сериала «Хочу домой», профессиональный путешественник Леонид Пашковский из Белоруссии непредвиденную передышку в своей деятельности рассматривает с двух сторон.

С одной, карантин для тревел-ютуберов – особенно тех, кто успел наездить и набрать материала «с запасом» – период благодатный в плане проработки контента. Они могут без угрызений совести посвятить время поиску новых форматов, проработке онлайн-туров по картам Google maps, созданию стримов и т.д.

С другой стороны, как и многие блогеры, Пашковский зависим от финансовой стороны вопроса.

«Из-за вынужденного простоя и общей неблагоприятной экономической ситуации слетают рекламодатели, один за другим. Опасаюсь, что такая тенденция ждет нас в ближайшем будущем». Леонид Пашковский

Тревел-блогер с грустью замечает: менеджмент экстремальных ситуаций в Белоруссии остался на том же уровне, что и на Украине в 80-х годах прошлого столетия. Надеется он лишь на то, что создавшийся кризис все же даст стимул странам СНГ подтянуться и перестроиться в экономике и туризме.

Согласно оперативным данным по России, число заболевших на 1 апреля составляет 2777 человек. Во многих регионах введены карантинные меры. В Белоруссии, по имеющейся статистике, всего 163 инфицированных CoViD-19.