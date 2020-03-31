«Вместо еды запаситесь наборами для творчества»: жители зарубежья поделились, как проводят время на карантине

Карантин и самоизоляция для многих людей стали необычным опытом. Как его интегрировали в собственный ритм живущие за границей россияне?

Особенно вызывают интерес те страны, где эпидемиологическая ситуация оставляет желать лучшего, и уровень повсеместной тревоги, соответственно, высок как никогда ранее.

Сервис путешествий Туту.ру в онлайн формате узнал у жителей нескольких государств, как новый режим жизни повлиял на их повседневный уклад. Специально для читателей портала Teleprogramma.pro публикуем самые интересные высказывания.

Домашние путешествия

Ксения Самохина живет в регионе Эмилия-Романья, Италия. По ее словам, информация о количестве зараженных в стране, которую представляют СМИ, в целом соответствует реальности. «Краски практически не сгущают, просто дают картинку из самого тяжелого района», — поясняет молодая женщина.

Чтобы длительный карантин (а в Италии он пока официально до 3 апреля) не свел с ума ни Ксению, ни ее домочадцев, она придумала отличный вариант с «домашними путешествиями». Как рассказывает россиянка, они с мужем и детьми смотрят приключенческие фильмы, читают книги о дальних странствиях и странах и показывают малышам на настоящем глобусе, как огромен мир.

«Мы всей семьей мечтаем, как обязательно куда-нибудь поедем, продумываем детали предстоящего приключения, только пока не ставим конкретных сроков», — делится Ксения Самохина лайфхаком для тех, кому скучно сидеть дома.

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Наборы для творчества

Мария Дубова из Израиля, где также тяжелая ситуация с коронавирусом, не унывает. Карантинные меры действуют в стране уже более двух недель, и от дома разрешено удаляться не более чем на 100 метров. Даже в такой строгой обстановке россиянка умудряется находить плюсы.

«Первая неделя сидения дома была откровенно тяжелой. Дальше пошло лучше: мы адаптировались, смирились и расслабились. Стали развлекать себя разными интересными делами: готовить по новым рецептам, заниматься с детьми творчеством и даже устроили флешмоб «куда пойдем, как только все закончится?» Мария Дубова

Пока же она и ее близкие путешествуют вокруг дома в пределах разрешенной 100-метровой зоны. Причем выходить на улицу можно только с удостоверением личности, проверить которое имеет право любой полицейский.

«Если вы уходите на карантин и у вас есть дети, лучше покупайте наборы для творчества, чтобы на это непростое время занять себя и своих маленьких домочадцев. Запасаться едой, конечно, правильно, но только одними продуктами сыт не будешь», — советует молодая женщина всем, кому грозит длительная самоизоляция.

Хроники пандемии

По оперативным данным, на данный момент в мире насчитывается 803 912 зараженных. Италия по числу заражений среди европейских стран пока лидирует. Здесь, в частности, зарегистрировано 101 739 больных коронавирусной инфекцией, процент смертности составляет 11,4%. В Израиле на 31 марта выявлено 4831 случай заболевания, 163 человека поправились.

Согласно официальным данным по России, на сегодняшний день выявлено 2337 случаев заболевания, 500 из них за последние сутки. Более 100 пациентов поправились, 17 случаев имели летальный исход.