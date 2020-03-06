«Кот года»: 10-килограммовый Виктор пролетел по новым правилам перевозки животных

Кот Виктор, ставший знаменитостью после того, как не прошел весовой контроль, вновь взошел на борт самолета.

Как написал владелец животного Михаил Галин на своей странице Facebook, впервые после инцидента с российским авиаперевозчиком он совершил перелет с 10-килограммовым котом уже по новым правилам перевозки домашних животных.

Михаил вместе с Виктором отправился на международную выставку кошек «Кэтсбург» рейсом Новосибирск – Москва – Казань. Выставка продлится 7-8 марта. Там Виктор, благодаря которому изменилась система авиаперевозок, будет удостоен звания «Кот года».

Радио «Комсомольская правда» связалось с Михаилом, чтобы уточнить, как себя ощущал в полете Виктор.

«Мы вчера прилетели в Новосибирск, Виктор чувствует себя прекрасно. Перед полетом я консультировался с ветеринаром, нам помогали активисты с зоофорума. Вообще, в разрешении этой истории сыграло роль большое количество людей. Одни занимались продвижением инициативы по изменению правил перевозки, другие поддерживали морально» Михаил Галин

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Отметим, что после истории с котом Виктором обновленные условия перевозки домашних животных приняли несколько авиакомпаний. Теперь допустимый к провозу в салоне самолета максимальный вес любимца составляет 10 кг (вместо 8 кг, которые были ранее). Провозить его можно в контейнере до 20 см в высоту или мягкой сумке-переноске размером 55*40*25 см.

Напомним, нашумевшая история с толстым котом Виктором развернулась осенью прошлого года. Михаил Галин обманным путем пронес на борт самолета «Аэрофлота» животное, которое весило больше, чем установленные перевозчиком нормы. Когда несоответствие вскрылось, компания исключила Михаила из программы лояльности и аннулировала накопленные за несколько лет мили.