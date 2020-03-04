Косметика, гаджеты, белье: ТОП-10 подарков на 8 марта

За несколько дней до Международного женского дня мужская половина населения превращается в своеобразных «первобытных охотников».

Перед ними цель – добыть «мамонта», то есть подарок для жены, мамы, сестры и остального окружения женского пола.

Какие подарки сегодня находятся в топе самых востребованных? Какие – в числе ожидаемых? Ведь порой эти категории совсем не совпадают.

Гильдия маркетологов подсчитала: абсолютно вне конкуренции, как и вне времени, осталось сладкое. Мужчины по-прежнему считают, что коробочка конфет или шоколад порадуют любую особу независимо от возрастной категории.

Также в число топовых подарков попали духи, косметика, аксессуары и белье. Можно заметить, что все категории относятся к индустрии красоты. Стремление представителей сильной половины человечества сделать прекрасную половину еще прекраснее не может не радовать.

Также, мужчины по–прежнему дарят гаджеты, какие именно, эксперты не уточняют. В число востребованных товаров числится и посуда с бытовой техникой: сковородки и чайники, по мнению мужчин, лучшее подтверждение женской состоятельности.

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Популярным и универсальным подарком остались подарочные сертификаты и билеты на культурно–развлекательные мероприятия. Всевозможные приспособления для хобби, спорта и туризма замкнули список.

Насколько фактические подарки совпадают с ожидаемыми, пишет издание «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Авито».

Подавляющее большинство российских женщин в качестве презента видят ювелирные украшения. Как ни крути, а бриллианты и по сей день остаются лучшими друзьями девушек любого возраста.

Чуть меньше дамы хотели бы получить парфюм и косметику (как уходовую, так и декоративную). Еще меньшее количество женщин готовы сделать себе подарок сами – лишь бы мужчина преподнес ей сертификат.

А вот девайсы, которые числились в ряду лидеров списка мужских подарков, интересуют меньше 20% опрошенных. И совсем небольшое число россиянок, по подсчетам аналитиков, хотело бы получить в качестве презента на 8 Марта посуду, книги и алкоголь.