Эксперт рассказал о деталях масштабного обмана премии «Лайк года 2020»

В современном интернете очень сложно доверять чему-либо, нужно всегда быть настороже, чтобы не потерять пароли от своих аккаунтов и даже деньги. Хорошим примером мошенничества стала недавняя премия «Лайк года 2020», которая с самого начала создавалась лишь с одной целью — обмануть максимум людей и незаконно заработать как можно больше денег. Как сообщает издание ТАСС со ссылкой на компанию Group-IB, все мероприятие было лишь прикрытием для мошенников. По условиям, участникам предлагали денежный приз за случайный лайк в социальных сетях. Разумеется, бесплатный сыр бывает по-прежнему только в мышеловках.

Портал радио «Комсомольская Правда» связался с Ярославом Каргалевым, заместителем руководителя CERT-GIB Group-IB и выяснил, как можно уберечь себя и близких от подобных случаев в будущем.

«Схема была проста, оператор сообщала якобы победителям конкурса о выигрыше и просила сообщить номер карты, на которую будут переводиться деньги. В процессе сообщают о небольшой проблеме, которая может быть любого рода, но в результате которой «победитель» должен оплатить небольшую комиссию, 200-300 рублей. Жертве легко потерять 200 рублей, ведь выигрыш гораздо больше. Но в итоге деньги списывались с карты, а данные карты оказывались у мошенников» — рассказал Ярослав.

Чтобы защититься от подобного обмана в будущем есть лишь одно средство — не нужно никому доверять в интернете, нет никаких методов легкого заработка и доверчивых людей всегда будут пытаться обмануть. Никогда не следует оставлять в Сети персональные данные без реальной необходимости, то же самое и с банковскими данными.