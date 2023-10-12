«ПроУют»: как создать красивую кухню-гостиную с верандой в загородном доме

Вера Кинчева навела уют в загородном доме, где живет несколько поколений одной семьи. Его хозяева — Лидия и Сергей, которая вместе уже 40 лет, — отстроили свое жилище заново после пожара и теперь мечтают наполнить его красивыми вещами.

Переделке от Веры подверглась кухня-гостиная и веранда. В первую очередь ведущая решила поклеить обои с растительным рисунком. Одна стена в серо-розовом, а другая — в бежевом цвете.

«Одни и те же обои, но разное цветовое решение позволит разграничить пространство. Таким образом, получилась вечерняя зона и кухня, и столовая», — рассказывает Кинчева.

Для отделки пола на кухне и веранде ведущая выбрала экологичную деревянную палубную доску темно-коричневого цвета. На стены и потолок пошла инженерная доска из высококачественной древесины дуба — прочная и долговечная. Дерево в интерьере обеспечивает особое тепло и создает атмосферу такого места, где чувствуешь себя счастливым.