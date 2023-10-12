«ПроУют»: как создать красивую кухню-гостиную с верандой в загородном доме

Вера Кинчева навела уют в загородном доме, где живет несколько поколений одной семьи. Его хозяева — Лидия и Сергей, которая вместе уже 40 лет, — отстроили свое жилище заново после пожара и теперь мечтают наполнить его красивыми вещами.
Переделке от Веры подверглась кухня-гостиная и веранда. В первую очередь ведущая решила поклеить обои с растительным рисунком. Одна стена в серо-розовом, а другая — в бежевом цвете.
«Одни и те же обои, но разное цветовое решение позволит разграничить пространство. Таким образом, получилась вечерняя зона и кухня, и столовая», — рассказывает Кинчева.
Для отделки пола на кухне и веранде ведущая выбрала экологичную деревянную палубную доску темно-коричневого цвета. На стены и потолок пошла инженерная доска из высококачественной древесины дуба — прочная и долговечная. Дерево в интерьере обеспечивает особое тепло и создает атмосферу такого места, где чувствуешь себя счастливым.
Веранда до и после. Фото: Первый канал
Оставшуюся часть стены веранды Вера покрасила в бежевый цвет и установила межкомнатные двери, выкрашенные в цвет стен. Бежевый и цвет дерева —прекрасные компаньоны в интерьере. Использование этой гаммы — лучшее решение для небольшой кухни. Эти цвета добавляют помещению легкость.
Для кухни героев ведущая выбрала бежевый гарнитур с деревянной столешницей и золотой фурнитурой, установила ретросмеситель. Белый полупрозрачный текстиль на окнах смотрится легко и элегантно. С белыми шторами комната выглядит гораздо светлее, чем она есть на самом деле.
Круглый стол ассоциируется с теплыми домашними вечерами. К нему Вера подобрала винтажные венские стулья начала 19 века.
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Идеальный компаньон для вечерних посиделок — хрустальная люстра с теплым, золотистым светом. Дополняет комнату диван цвета лосося, старинный шкаф-горка с красивой ретропосудой в деревенском стиле, винтажная тумба, льняные вышитые салфетки.
Новая кухня-гостинная. Фото: Первый канал
Не оставляйте обеденный стол пустым, советуют дизайнеры, оставьте на нем красивые салфетки, вазу с цветами, свечи, вазочки со сладостями, а также откажитесь от искусственных материалов и замените клеенчатую скатерть на льняную, например.
Добавьте необычные мелочи — салфетки, связанные своими руками, фотографии, картины, зеркало в позолоченной раме. Подобные детали добавляют индивидуальности. Ваш дом — это вы, так что не стесняйтесь в самовыражении.
Декоративные подушки, уютные пледы, настольные лампы и мягкий ковер навевают мысли о спокойствии и комфорте. В таком месте уютно коротать вечера за чтением книги. Плед, перекинутый через спинку дивана, добавит помещению эффект присутствия. И не забудьте про плетеное кресло-качалку!
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